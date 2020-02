L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Marsala contro l’ACR Messina. In campo, com’era logico attendersi da due squadre che si presentavano assetate di punti, è stata una battaglia dura. Ben messi in campo da Karel Zeman, i peloritani hanno giocato un buon match; ma sulla loro strada hanno incontrato un Marsala che non poteva concedersi distrazioni. Una squadra con l’acqua alla gola e in caduta libera, reduce com’era da una lunga striscia di risultati negativi, l’ultimo dei quali ad Acireale dove, comunque, si erano registrati progressi rispetto alla prova fornita contro la vicecapolista Savoia. Ieri, pur privi in avanti di Balistreri (fuori rosa su disposizione della società) e Padulano (frattura al ginocchio), gli azzurri hanno confermato un grande attaccamento alla maglia che indossano. Hanno giocato col cuore, dando tutto in campo. E sono stati premiati avendo stavolta saputo tesaurizzare il gol messo a segno al 21′ da Maiorano, bravo a raccogliere un tiro smorzato dalla barriera dopo un calcio di punizione dalla lunetta di Candiano.