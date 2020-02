L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Biancavilla contro la Palmese. Partono forte i padroni di casa, che già al 5′ sono in vantaggio: il tiro da circa 20 metri di Aloia, defilato sulla sinistra, si insacca alle spalle di Cannizzaro. La squadra di Peppe Mascara è andata in difficoltà per avere ragione di una Palmese che nel secondo tempo avrebbe meritato più fortuna, soprattutto per la grande mole di gioco prodotta a centrocampo, grazie anche ai cambi operati dal tecnico Natale Iannì. Ma i calabresi hanno sprecato in attacco. Gli etnei con gli uomini contati, tra infortuni e squalificati, hanno tenuto botta, ma sono apparsi spesso in difficoltà, soprattutto in mezzo al campo. Col Palermo, in vista della prossima gara di campionato, in programma domenica al Barbera, ci vorrà un Biancavilla diverso, più aggressivo e più tonico.