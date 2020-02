L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pareggio tra Marina di Ragusa e Giugliano. Al 27′ Mauro trova il gran gol dai 25 metri con un tiro di esterno destro che si infila a fil di palo. Orefice è sempre un pericolo: prima Giuliano salva in angolo, poi, al 42′, scappa e si beve Puglisi in velocità, ma il cross non trova nessuno all’impatto. Al 45′ cade male Manzo e si fa male alla spalla. Ripresa e al 27′ Orefice, sempre lui, prende palla sulla linea dell’area piccola e rientra, Giuliano lo tocca da dietro ed è rigore che Esposito trasforma con tiro secco. Al 35′ Giuliano tira forte da buona posizione ma fuori.