L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” esalta la larga vittoria del Licata sul Corigliano. Bomber Cannavò trascina il Licata nella vittoria più bella del campionato, contro un Corigliano a mezzo servizio ma ben messo in campo e che aveva impensierito la compagine gialloblù per la prestazione sfoderata nel primo tempo. E per la rete che al 27′ aveva gelato il Dino Liotta, con la zampata vincente di Cito. Nel secondo tempo si scatena la giostra del gol. Le prove generali le fanno Civilleri (al 6′ di poco a lato) e Cannavò, che al 7′ si divora un’occasione d’oro sulla linea di porta. Ma Cannavò si fa perdonare e al 9′ pareggia i conti con un tiro all’angolino basso. Al 15′ poi brucia tutti e con una staffilata trafigge ancora D’Aquino. Al 20′ Convitto alla sua maniera dribbla e segna. Al 21′ Adeyemo, dopo uno scambio Convitto-Cannavò, segna una sorta di rigore in movimento. C’è spazio anche per la tripletta di Cannavò, al 38′ in sospetto fuorigioco, ma l’assistente ritiene la posizione regolare e il bomber non sbaglia. Brivido nel finale per una gran botta di Khduaia che fa volare Ingrassia, ma la porta del Licata è salva.