L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria esterna dell’Acireale contro il San Tommaso. Al 25′, alla prima vera occasione, i granata passano in vantaggio. Angolo di Savanarola e colpo di testa di Ba, che batte l’incolpevole Landi: è 1-0. Il San Tommaso accusa il colpo e pochi minuti più tardi l’Acireale sfiora il raddoppio con Arena, che supera Colucci e colpisce il palo con un tiro dal limite dell’area. Arena ancora protagonista, ma in negativo, al 39′, quando – già ammonito – commette fallo su Colarusso lasciando in dieci la squadra di Pagana. La ripresa inizia con i padroni di casa che premono forte alla ricerca del pareggio. I biancoverdi però creano i maggiori pericoli da calcio da fermo. Prima una punizione di Colarusso al 10′, poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, 10′ più tardi, è Sicignano a sbrogliare la matassa. Il leit-motiv del match è chiaro, il San Tommaso ci prova, l’Acireale si difende con ordine rischiando poco. Al 40′ è Massaro dalla distanza a impegnare Pitarresi e al 44′ è ancora Massaro a provarci, ma il numero uno etneo devia in angolo. L’Acireale sale così al quinto posto in classifica, domenica per la squadra di Pagana c’è il Roccella.