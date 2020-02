L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’FC Messina contro il Nola. Al Football Club Messina basta poco più di un’ora di grande intensità per liquidare con personalità la pratica Nola con un secco 2-0, ritrovando la vittoria dopo lo stop della settimana scorsa a Palermo. Tre punti che rafforzano il terzo posto e consolidano le ambizioni play-off della società del presidente Arena. Il Nola, con la salvezza virtualmente in tasca, assiste a un autentico monologo di Giuffrida & C. Al 2′ Capasso alza in angolo una velenosa punizione di Alessandro Marchetti; poi il protagonista è Carbonaro che, tra il 13′ e il 19′, prima gira a lato di testa, poi sfiora il palo con un diagonale strettissimo e infine spedisce alto un invito di Bevis, che bastava solo spingere in rete. Ancora l’attaccante palermitano, al 27′, chiama Capasso alla parata con un bolide dalla distanza e, sul corner seguente, il portiere ospite sbaglia i tempi dell’uscita, spalancando la porta a Fissore per l’1-0. Gara in discesa, Quitadamo manca il raddoppio allo scadere del primo tempo e anche nella ripresa il copione non cambia, tanto che al 23′ Correnti slalomeggia in area ed è steso da Mileto. Rigore che Carbonaro calcia rasoterra, Capasso respinge con i piedi ma l’attaccante di casa ribadisce in rete il suo gol numero 11. Dopo tre mesi si rivede in campo Melillo e l’argentino dà spettacolo nell’ultima mezz’ora, sfiorando il tris in due occasioni.