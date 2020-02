L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Castrovillari contro il Troina. Un Troina rimaneggiato per le assenze (ben cinque giocatori out tra infortuni e squalifiche) perde 5-1 in trasferta contro il Castrovillari. Una partita da dimenticare, per i ragazzi di Boncore, che ieri pomeriggio sono stati travolti dai lupi del Pollino, andati in rete con La Ragione, Rosi e una tripletta di Guarracino; nei minuti finali di gioco Palermo segna la rete della bandiera. Nel finale gli ospiti ennesi rimangono in dieci per il rosso (doppia ammonizione) a Camacho, ma questo sposta poco. La cronaca. Pronti-via e il risultato allo stadio Mimmo Rende cambia subito: il vantaggio dei rossoneri è firmato, al 2′, da La Ragione, che insacca alla destra di Compagno. Passano solo 10′ e c’è il raddoppio: lancio di 50 metri di Buda per Guarracino che tutto solo, sul filo del fuorigioco, entra in area e batte l’estremo difensore siculo. Non è finita: uno strepitoso Guarracino, lanciato a rete, viene atterrato in area dal portiere. L’arbitro non può che fischiare il rigore a favore dei lupi. Sul dischetto va ancora il numero 9 rossonero, che non sbaglia. Si vede finalmente il Troina con una serpentina di Cinquemani al 33′: tiro da destra ma Zagari para. Ripresa e Guarracino al 7′ cala il poker per il Castrovillari: raccoglie un cross e trafigge Compagno. I rossoblù, anche se colpiti, non mollano e al 17′ si portano in avanti con il tiro di Dampha, che viene deviato in angolo. E se al 26′ Vona non riesce ad andare in rete, lo fa al 32′ La Ragione, che porta a 5 le reti per il Castrovillari. La rete della bandiera dei siciliani arriva al 42′ con Palermo che su punizione supera Zagari.