L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Roccella e Savoia. I campani frenano e vedono il Palermo allontanarsi in classifica, al termine di un pomeriggio in cui hanno rischiato di tornare a casa senza punti in saccoccia. I padroni di casa hanno di che recriminare, specialmente per quanto accaduto a metà primo tempo: mischia in area di rigore, palla che finisce in rete, ma l’arbitro ferma il gioco per un presunto fallo di mano. Dieci minuti prima, era stato il Savoia a rendersi pericoloso con De Vena, il cui tiro si è però fermato sul palo della porta di Scuffia. Nella ripresa, la spinta dei campani non produce granché: al fischio finale è 0-0, il Savoia perde terreno.