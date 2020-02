L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Francesco Ferraro, allenatore della Cittanovese: «È un periodo chele cose non girano per il verso giusto,avremmo meritato un risultato positivo –commenta – considerate le dinamiche dell’in contro. Purtroppo la terza rete dei rosanero, a pochi minuti dalla fine è arrivata per una nostra ingenuità: c’era un cambio da fare perché avevamo Lavilla out. Siamo stati poco esperti, a differenza del Palermo che dopo il vantaggio è stato molto abile a non farci più giocare. Abbiamo giocato con coraggio rendendo vita difficile al Palermo, proprio per questo la sconfitta è difficile da mandare giù. Tuttavia ritengo che la qualità della prestazione accrescerà la consapevolezza delle nostre qualità per le future partite e per il raggiungimento del nostro obiettivo».