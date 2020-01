L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il momento del Marsala in vista della sfida contro il Palermo. Una partita impossibile sulla carta, ma gli azzurri sono convinti di potere fare l’impresa, anche perché la strada si è fatta in salita in campionato. Il Marsala ad inizio stagione era partito con ambizioni, la società era convinta che la squadra potesse disputare un campionato di vertice. Invece sono arrivate subito delusioni e, quando sembrava che la rotta giusta fosse stata ritrovata, il Marsala è finito di nuovo nei guai. A pagare per tutti, come sempre avviene, è stato Giannusa che è stato esonerato. La missione salvezza adesso è nelle mani di Terranova che sta provando a ridare un’identità al Marsala. «Dobbiamo annullare prima possibile questo svantaggio – ha sottolineato nei giorni scorsi Terranova – e rimetterci sulla giusta carreggiata dopo la battuta d’arresto di Biancavilla. Ci attendono altre diciassette sfide, ci sarà da vedere anche come si sono rinforzate le altre squadre. Io sono arrivato solo da poche settimane, ho piena fiducia in questo gruppo che abbiamo cercato di potenziare malgrado la società non navighi nell’oro e non vuol commettere l’errore di fare il passo più lungo della gamba. Ora ci attende a Palermo una sfida delicatissima, una trasferta ad alto rischio. Dovremo scendere in campo concentrati al massimo. E speriamo bene». Il derby è sentito, fra le due tifoserie c’è un’antica amicizia e i tifosi da tempo sono in fibrillazione. A fornire un assist sono stati anche la società e gli sponsor che hanno deciso di mettere a disposizione gratis due pullman che serviranno ad accompagnare i tifosi a Palermo. Ad arrivare saranno almeno in quattrocento, molti – vista l’esigua distanza fra le due città – si muoveranno con le auto. Un mini esodo che ha una speranza: vedere il Marsala uscire indenne dal «Barbera».