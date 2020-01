L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” realizza il punto di giornata nel girone I di Serie D. Il 2020 comincia con Palermo-Marsala, partita che i rosanero sono obbligati a vincere per tenere almeno a -3 il Savoia. A Licata arriva l’FC Messina. Si annuncia battaglia perché di fronte ci saranno la terza (il Licata appunto) e la quarta (Fc) forza del campionato. I gialloblù sono la più bella sorpresa del campionato, perché non bisogna dimenticare che quella di Campanella è una squadra neo promossa. Non meno atteso è il derby che andrà in scena al «San Filippo» fra l’Acr e il Troina. A stare meglio in classifica sono gli ospiti che hanno due punti in più dei giallorossi e sono anche reduci dal pareggio al «Barbera» contro il Palermo, con il portiere Calandra eroe (due i rigori parati, uno a Ricciardo e l’altro al 92′ a Sforzini). Trasferta pericolosa per il Marina di Ragusa che ha chiuso l’andata a 15 punti ed è in piena lotta per la salvezza. Gli iblei vanno a fare visita al Nola, che in questo momento occupa l’ultima posizione buona per la salvezza diretta. Ricomincia in casa il Biancavilla, sempre alle prese con qualche bega societaria. La squadra etnea era partita fortissima, ad un certo punto sembrava di potere anche recitare un ruolo da outsider in questo Girone I, invece poi s’è piantata. Il Biancavilla domani aspetta la Cittanovese, una vittoria consentirebbe alla squadra di Mascara di affrontare il ritorno con più serenità. In trasferta l’Acireale che ha bisogno di punti per non rovinare un campionato che ha regalato diverse soddisfazioni. I punti servono perché nel frattempo ne sono arrivati quattro di penalizzazione. Per l’Acireale partita abbordabile sul campo dell’ultima in classifica Palmese, che è stata però capace di fermare il Palermo in casa. Oltre al derby fra il Savoia e il San Tommaso di cui si è detto (inizio mezzora dopo come sempre…), completano la giornata la sfida fra il Giugliano e il Castrovillari e il derby calabrese fra Corigliano e Roccella, una sfida che nessuna delle due squadre può fallire.