L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esclusione di Accardi dalla lista dei convocati per la sfida col Marina di Ragusa. Ieri, il difensore non ha preso parte all’allenamento, lavorando con i preparatori atletici a bordo campo. Nonostante il passaggio alla difesa a tre, il difensore palermitano non è stato preso in considerazione e ha collezionato solo due minuti di gioco nel girone di ritorno. Anche domani rimarrà a secco.