L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla scomparsa di Grazia Codiglione, la vedova di Angelo Massimino.

Aveva 90 anni e si è spenta per vecchiaia, in modo sereno. Era subentrata alla presidenza del Catania subito dopo la morte del marito, nel marzo del 1996, in seguito ad un incidente automobilistico, mentre rientrava da Palermo.





Traghettò il club etneo verso la prima gestione “forestiera” cedendolo alla famiglia Gaucci.