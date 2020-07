L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di una serie di flussi anomali nelle puntate. Il radar di Lega Pro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che si attiva e i sospetti si traducono in un’inchiesta.

Prima quella della Procura della Repubblica di Roma, poi quella della Procura Figc che ha aperto un fascicolo d’indagine per atto dovuto. Al centro della vicenda – scrive il quotidiano – presunti casi di calcioscommesse in Serie C, Coppa Italia di C e campionati Primavera.

A destare i sospetti (come riportato da un quotidiano) sarebbero alcune partite con flussi anomali di puntate, molte del campionato Primavera, ma anche una gara di Serie C sospesa a pochi minuti dal termine a causa di un infortunio dell’arbitro che la dirigeva.