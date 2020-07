L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si è soffermata, facendo riferimento al lockdown in Sicilia, sugli aiuti a fondo perduto e sui contributi che saranno fino a 35 mila euro per coloro che presentano meno di 10 dipendenti ed un fatturato sotto i 2 milioni di euro. Sono questi i due punti principali del bando più atteso fra quelli che la Regione sta preparando per dare attuazione alla Finanziaria approvata a fine aprile. La bozza di bando presentata da Turano in Parlamento individua innanzitutto le imprese che possono chiedere gli aiuti: tutte le microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e le microimprese del settore alberghiero. Inoltre, per ottenere gli aiuti bisogna ovviamente essere in regola con le normative antimafie. Turano è intervenuto in merito alla pubblicazione del bando: «Con il presidente Musumeci e il dipartimento Attività produttive in queste settimane abbiamo lavorato in silenzio per mettere in campo uno strumento importante che, nonostante l’esiguità delle risorse, va in contro alle legittime aspettative delle aziende siciliane che stanno facendo i conti con gli effetti devastanti del lockdown e una faticosa

ripartenza. Siamo consapevoli che il fondo perduto certamente non

risolverà la grave crisi economica determinata dalla pandemia ma si

tratta di una misura compensativa molto attesa e apprezzata dagli operatori economici. Il nostro obiettivo è fare presto e bene».