L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’interesse di Joe Tacopina per il Catania.

Sembrerebbero superate le resistenze di alcuni componenti della Sigi. Tacopina vorrebbe un ruolo da protagonista. Fabio Pagliara, da aggregatore della cordata, sembrerebbe essere stato messo un po’ in disparte, forse per la non comune visione di progetti e strategie per quanto riguarda il marketing.