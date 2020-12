L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui contenuti dell’ultimo Dpcm.

«È una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio, ma garantiremo un minimo di socialità», afferma il premier Giuseppe Conte.





L’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, bar e ristoranti chiusi, oltre al divieto di uscire da casa se non per motivi di lavoro e salute.

Stanziati 645 milioni per bar, ristoranti e piccole imprese che soffriranno la stretta. L’Italia, invece, sarà tutta arancione nei giorni lavorativi all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie: il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Saranno aperti i negozi e lo spostamento sarà consentito all’interno del proprio comune. Saranno consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti per una distanza massima di 30 chilometri.