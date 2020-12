L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esodo dal Nord verso il Sud.

«Probabilmente a livello nazionale si è proceduto con poco coraggio – è la sintesi di Salvatore Corrao, membro del Cts e direttore del dipartimento di Medicina clinica dell’Università e primario di Medicina Interna del Civico -. C’è stata una ricerca esasperata di

mediazione fra la tutela della salute e la salvaguardia dell’economia. Ma ora il rischio è che a gennaio arrivi una nuova ondata di contagi».





Per arginare l’arrivo di positivi asintomatici la Regione ha moltiplicato le postazioni mobili in cui effettuare il tampone prima di muoversi in Sicilia.