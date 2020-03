L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli allenamenti a distanza del Licata. La tecnologia sta permettendo non solo alla scuola e al lavoro di continuare la propria attività, ma anche al calcio. Giovanni Campanella, tecnico del Licata, infatti, ha dato ai propri atleti dei programmi di lavoro via web a casa. «Purtroppo – commenta Campanella – in questo momento non abbiamo alternative se non quella di lavorare da casa. Abbiamo dato ai giocatori due programmi: il primo per chi ha la possibilità di allenarsi in spazi aperti; il secondo a chi invece non ha questa possibilità. In qualche modo dobbiamo cercare di mantenere una discreta forma nell’attesa di conoscere le decisioni che verranno prese». Ma cosa potrebbe succedere? «Non lo so, anche se è chiaro che i campionati andrebbero completati, se ci saranno i presupposti per farlo. In questo momento dobbiamo accettare la decisione di fermarci e di stare a casa per evitare la diffusione del virus».