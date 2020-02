L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei tifosi rosanero che seguiranno il Palermo in trasferta nella prossima gioranta. Il Palermo torna in Calabria e al seguito dei rosa non si prospetta certo un esodo. Nella giornata di ieri, i biglietti del settore ospiti venduti dalla Cittanovese non raggiungevano le cento unità (circa una settantina nel pomeriggio) e difficilmente la trasferta fuori dai confini regionali spingerà i sostenitori palermitani al viaggio. I tagliandi sono in vendita presso il Bar Rosanero al costo di 10 euro più diritti di prevendita, ma difficilmente il settore dedicato ai rosanero arriverà a riempirsi, considerando anche l’orario del match. La partita, esattamente come Palermo-Fc Messina della scorsa settimana, è in programma alle 15 (stesso orario anche la prossima settimana contro il Licata), ovvero mezz’ora dopo il consueto orario. Inoltre c’è chi sta rinunciando alla trasferta per evitare spiacevoli incontri con la tifoseria del Savoia, che si troverà invece a Roccella Ionica (circa 40 minuti di strada). La Questura di Reggio Calabria non ha preso alcun provvedimento, anche perché il rischio che le due tifoserie vengano a contatto è pressoché nullo, dovendo entrambe prendere strade diverse per raggiungere le rispettive località. Intanto, a Cittanova, i tifosi rosanero potranno attendersi un clima sereno e di festa. Almeno, queste sono le intenzioni sia della società giallorossa che dell’amministrazione locale: il sindaco Cosentino ha infatti invitato il suo omologo Orlando ad assistere alla partita, auspicando «una sorta di gemellaggio sportivo tra due realtà che, pur diverse per dimensioni demografiche e storia sportiva, sono legate da una visione dello sport come veicolo di promozione sociale».