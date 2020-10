L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ultimatum della Lega Pro a Eleven Sports, a seguito degli ultimi disservizi da parte dell’emittente online che trasmette in diretta tutte le partite di Serie C.

Fino a quando non saranno risolti problemi, le partite saranno visibili in chiaro e gratuitamente sul canale Youtube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Adesso, i clienti attendono il rimborso.







«La situazione è molto complessa – ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – e Eleven Sports sta lavorando intensamente a una soluzione; nel frattempo, è fondamentale garantire che le partite siano regolarmente trasmesse, per questo, fino a quando la questione non sarà risolta, sarà possibile vedere le partite in chiaro.

Lo dobbiamo ai tifosi che amano il calcio della Serie C, agli sponsor ai quali dobbiamo assicurare adeguata visibilità, ai presidenti dei club per lenire le enormi difficoltà derivanti dalla pandemia».