Gds: “L’azzurro e il rosa, Desplanches è sempre in volo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Sebastiano Desplanches.

Le ultime due settimane sono state da incorniciare per Sebastiano Desplanches, il giovane portiere del Palermo. Negli ultimi 14 giorni, ha vissuto da protagonista tre gare importanti: due con la Nazionale Under 21 e una con la maglia rosanero. La stagione non era iniziata al meglio per lui, complice un infortunio subito nella semifinale play-off contro il Venezia, che lo aveva costretto a cedere il posto a Gomis, arrivato in estate. Tuttavia, l’infortunio del portiere senegalese ha aperto le porte della titolarità a Desplanches, una scelta che conferma la fiducia del tecnico Dionisi e della società, che ha investito molto su di lui due estati fa.

Desplanches ha vissuto un anno di “apprendistato” per crescere e inserirsi nella nuova dimensione del Palermo, e ora è determinato a sfruttare questa grande opportunità, che ha atteso e desiderato a lungo. Con la Nazionale Under 21, ha collezionato due clean sheet nelle vittorie contro San Marino (7-0) e Norvegia (3-0), dimostrando sicurezza tra i pali e compiendo interventi decisivi, soprattutto nella seconda partita. Lo stesso è accaduto sabato scorso contro la Juve Stabia, dove le sue parate hanno contribuito al 3-1 in trasferta, una vittoria fondamentale per il Palermo, sia per il risultato che per il gioco espresso.

In questa partita, Desplanches ha mostrato grande sicurezza tra i pali, dimostrandosi affidabile e in crescita costante, soprattutto nella capacità di trasmettere fiducia al reparto difensivo. Sebbene avrebbe potuto fare di più sul gol di Adorante, la distanza ravvicinata e l’imprevedibilità dell’azione hanno reso difficile la parata, che è stata solo sfiorata.

Il processo di maturazione di Desplanches è appena iniziato, ma i suoi margini di miglioramento sono evidenti e cresceranno con il passare delle partite. Un grande aiuto potrà arrivare dall’esperienza di Salvatore Sirigu, il suo secondo, che potrà fare da guida e aiutarlo a diventare ancora più pronto. Le premesse per una grande carriera ci sono tutte, e la possibilità di giocare gli Europei con la Nazionale Under 21 è un ulteriore incentivo. Con la fiducia di Dionisi e del commissario tecnico Nunziata, Desplanches ha l’ambizione di prendersi sia il Palermo che un posto da protagonista agli Europei. Il tempo è dalla sua parte, e a soli 21 anni, è già decisivo.