Gds: “Palermo, il bis in trasferta? Mancava da un anno”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria in trasferta conquistata dalla squadra di Dionisi.

Con grinta a Cremona e forza a Castellammare di Stabia, il Palermo torna a esultare in due trasferte consecutive dopo quasi un anno, rilanciandosi verso la vetta della Serie B. Le vittorie dimostrano che le sconfitte iniziali contro Brescia e Pisa erano più un incidente di percorso che un riflesso del reale valore della squadra. Ora, i rosanero dovranno confermarsi anche in casa, ma i recenti progressi permettono di guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.

La vittoria al “Menti” è stata più difficile di quanto il risultato di 3-1 potrebbe suggerire. Nel primo tempo, la Juve Stabia ha creato diverse occasioni, sia sullo 0-0 che sullo 0-1, ma è stata fermata dalle parate di Desplanches e dall’imprecisione dei propri attaccanti. Dopo il gol di Adorante all’inizio della ripresa, sembrava che il Palermo potesse rivivere i fantasmi di partite passate, dove il doppio vantaggio era stato annullato, come contro Parma, Cremonese e Pisa nella scorsa stagione. Tuttavia, questa volta la squadra ha saputo chiudere tutti i varchi e non ha concesso ulteriori occasioni alla Juve Stabia. Brunori ha poi messo il sigillo sulla vittoria, trasformando il suo settimo rigore consecutivo.

Sebbene sia ancora presto per affermare con certezza che il Palermo sia tornato a essere una squadra vincente in trasferta, i segnali di ripresa sono evidenti. Nella scorsa stagione, la squadra aveva raccolto buoni risultati lontano dal “Barbera” solo nei primi mesi, con vittorie consecutive contro Reggiana, Ascoli, Venezia e Modena. Tuttavia, dopo quel periodo, le vittorie in trasferta si erano fatte rare, con successi isolati contro Feralpisalò, Lecco e Südtirol. Ora, con le vittorie consecutive contro Cremonese e Juve Stabia, il Palermo dimostra di poter invertire la tendenza.

A queste due vittorie in campionato si aggiunge anche il successo in Coppa Italia contro il Parma, che ha permesso ai rosanero di avanzare nel torneo. La prossima sfida sarà ben più impegnativa, contro il Napoli di Conte, ma il Palermo cercherà di giocare con determinazione per mettere alla prova la propria forza anche contro avversari di alto livello. Allo stesso tempo, sarà fondamentale tornare a vincere al “Barbera”, dove i tre punti in campionato mancano da sette mesi.