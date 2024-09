Gds: “Palermo Lucioni e Baniya verso il rientro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Lucioni e Baniya che vanno verso il rientro.

Il Palermo continua la preparazione in vista della sfida contro il Cesena, in programma sabato pomeriggio alle 15 al Barbera. Ieri la squadra di Dionisi ha svolto un doppio allenamento: al mattino si è lavorato su specifici movimenti per reparti, con una partita a tema su campo ridotto e una partita in famiglia; nel pomeriggio, la seduta si è concentrata sulla forza in palestra. Ci sono buone notizie per la difesa: Lucioni e Baniya hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbero essere convocati per la partita contro i romagnoli. Anche Pierozzi sembra recuperato dopo una lieve distorsione alla caviglia rimediata contro la Juve Stabia.

Più complicata la situazione di Blin, che ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra e ha dovuto lasciare il campo con una borsa del ghiaccio. I tempi di recupero non sono ancora chiari.

Sul fronte disciplinare, il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica a Darboe (Frosinone), mentre Caldara (Modena) e Trimboli (Mantova) sono stati fermati per una giornata. Inoltre, sono state comminate ammende a Carrarese e Juve Stabia (2.000 euro), Pisa (1.500 euro) e Spezia (1.000 euro).