Gds: “L’Athletic Palermo parla argentino, intesa col bomber Spinola. Bertucci: «Puntiamo ai vertici della classifica»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Athletic Palermo e il mercato.

La rosa dell’Athletic Palermo si va completando, assumendo sempre più la forma di un vero e proprio mosaico. La squadra, che si prepara per il campionato di Eccellenza, è quasi completamente nuova, con pochissime conferme rispetto alla stagione precedente. Dopo alcune scremature, sono rimasti solo Giuliano, Birardi, Di Maria e Caruso. A loro si aggiungono molti nuovi volti, tra cui gli ultimi quattro arrivi: tre argentini e un italiano.

Walter Bertucci, socio e uno dei principali dirigenti del club, ha dichiarato: “Il nostro staff sta facendo un grande lavoro per creare un gruppo forte e competitivo, in grado di ambire ai primi posti della classifica.”

Gli ultimi innesti per l’Athletic Palermo sono Santiago Zalazar, Gonzalo Sanchez, Lionel Spinola e Davide Prezzabile. Zalazar, un esterno classe 2006, e Sanchez, un difensore, arrivano in Italia per la prima volta. Spinola, un centravanti con una precedente esperienza nella Mariglianese nel campionato campano di Eccellenza e con trascorsi in Serie D, rappresenta il fiore all’occhiello della squadra, che conta molto sulle sue capacità da goleador. Prezzabile, classe 1998, è un centrocampista con esperienze in Serie D e proviene dal Modica.

Questo rappresenta un cambio di rotta quasi radicale per l’Athletic. “Siamo una società solida e in forte espansione,” ha affermato Bertucci, “e nel giro di pochi anni contiamo di essere ai vertici di importanti palcoscenici calcistici con diversi progetti in corso, tra cui lo sviluppo di un settore giovanile, la cittadella dello sport di Capaci e l’apertura di uno store nel centro di Palermo.”

La squadra ha integrato più di quindici nuovi giocatori, alcuni dei quali provenienti dal Paternò, squadra allenata lo scorso anno dal nuovo tecnico Filippo Raciti. Il suo compito, non facile, è quello di assemblare, dare equilibrio e creare un buon gioco con una squadra quasi interamente nuova. I test finora disputati non sono andati male; l’ultimo, in ordine di tempo, è stato contro la Primavera del Palermo, un test significativo che ha chiuso il ciclo di partite prima del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto per domenica 1 settembre a Terrasini, contro il Casteldaccia.