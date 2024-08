Palermo Futsal Club, si ricomincia: tra preparazione e attesa per il campionato

Si torna in campo, o meglio, a Mondello. È questa la location scelta dallo staff del Palermo Futsal Club per l’inizio della nuova stagione, che vedrà i rosanero impegnati per la prima volta nella loro storia nel campionato di Serie C2. Mister Natale Gentile, artefice della promozione con vittoria del campionato e della coppa provinciale, ha già accolto i nuovi volti che arricchiranno il roster. Sono presenti i confermati della scorsa stagione, dal capitano Vito La Fiura fino a Lorenzo Chinnici e ai giovanissimi Danilo e Diego Alario.

Palermo Futsal Club: Roster Arricchito per Mister Gentile

Durante il calciomercato, il Presidente Pazzaglia, insieme al direttore sportivo Giorgio Buffa, ha regalato al tecnico alcune pedine importanti come Nazareno Franco, lo scorso anno in forza tra Ve.Co e Pioppo, e Claudio David, arrivato dall’Athletic Club Palermo. Inoltre, sono stati ingaggiati i giovani Oscar Miloro e Andrea Di Chiara. I nuovi volti non sono solo in campo, ma anche in società. L’ingresso nello staff di figure come Francesco De Santis e Fabio D’Alessandria apporta al club lavoro, passione, coesione e grande esperienza per la prossima stagione di Serie C2. Giancarlo Di Modica, ex calciatore in Serie D, è entrato in società come Responsabile Scouting, sposando il progetto.

In attesa di conoscere i gironi del nuovo campionato, la formazione guidata da mister Gentile ha iniziato la preparazione tra le spiagge di Mondello, per poi passare in campo nei prossimi giorni per i lavori di tecnica e tattica. Il campionato di Serie C2 si avvicina