L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida col Roccella.

Pelagotti 6

Esce male nell’azione conclusa con il gol poi annullato a Coluccio, si riscatta sempre nel primo tempo quando esce sui piedi di Ismail lanciato a rete.

Peretti 5,5

Il giovane rosanero schierato a destra nella difesa a tre gioca una gara nervosa e si lascia cogliere in qualche momento di panico contro i rapidi attaccanti avversari. Limita i danni e nella ripresa gioca con più serenità.

Lancini 6

Una prestazione al limite della sufficienza. Di testa è bravo, Khoris e Ismail sono furetti che sgusciano da tutte le parti e il difensore rosa non riesce a evitare l’ammonizione. Ha la palla del vantaggio ma calcia debolmente a tu per tu con Scuffia.

Crivello 6,5

Il più autoritario tra i difensori del Palermo. Al netto di un’uscita sbagliata che il Roccella non sfrutta in contropiede, una partita perfetta, durante la quale prova spesso a impostare l’azione.

Langella 6,5

Due gol nelle ultime due gare gli trasmettono tranquillità e almeno nel primo tempo è tra i migliori. Si adatta bene al ruolo di centrocampista esterno e si produce in una serie di incursioni che creano scompiglio nella difesa ospite. Cala nella ripresa ma resta tra i rosa più positivi.

Martin 5,5

Non gioca con la consueta personalità e accusa un evidente calo atletico. Il modulo con due soli interni di centrocampo lo penalizza, il francese gioca molto arretrato e soffre la fisicità di Kamara. Così non riesce mai a dettare l’ultimo passaggio.

Kraja 5,5

Inspiegabile la flessione del giovane albanese che nella prima parte della stagione era stato tra i rosanero più intraprendenti. Come Martin è penalizzato dal modulo che lo porta spesso a fare il «torello» tra i centrocampisti avversari. Ma non si spinge mai in avanti e sbaglia anche qualche facile passaggio.

Martinelli 5

Anche per l’ex bresciano una involuzione di difficile comprensione. Non si adatta come Langella al ruolo di esterno, fatica sul vivace Faiello che stende in area lasciandosi sorprendere in velocità. Non arriva mai sul fondo, si limita ad appoggiare per Floriano che gli sta qualche metro più avanti.

Felici 6,5

Sempre tra i più positivi del Palermo. Offre a Sforzini una palla che deve essere solo scagliata in rete, impegna Scuffia dal limite, quando parte in velocità fa sempre male agli avversari e non si risparmia quando c’è da difendere. Gli manca solo lo spunto in area.

Ricciardo sv

Comincia calciando male su un cross di Floriano. Poi si tocca la gamba e va fuori per un evidente problema muscolare.

Floriano 7,5

Un impatto straordinario. Confeziona due assist subito. La sua accelerazione è fulminea. Non è preciso in un paio di conclusioni ma nella ripresa si produce in una volata sulla sinistra che semina tre avversari e che Mbaye interrompe in area. Calcia con freddezza il rigore.

Sforzini 6

Gli diamo la sufficienza perché non è in condizioni atletiche per affrontare una gara intera. Così arranca un po’ senza mai trovare i tempi giusti. Colpisce di testa bene una volta e fa espellere Mbaye, ma è chiaro che deve dare molto di più.

Ambro sv

Va in campo al posto di Kraja e non fa nulla di meglio del compagno. Si batte bene in mezzo quando c’è da difendere il vantaggio.

Silipo sv

Sostituisce Felici e conferma di avere buoni numeri. Tenta senza centrare la porta del Roccella una bella girata al volo.

Mauri sv

Entra a due minuti da termine per dare una mano in mezzo al campo.

Ficarrotta sv

Fa il suo nei minuti di recupero.

Allenatore Pergolizzi 6

Quando un allenatore vince, ha ragione. Ridisegna la squadra e ritrova a tratti il gioco di inizio di stagione. Forse Mauri sarebbe dovuto entrare un po’ prima.

Arbitro Sfira 6

Dopo avere rivisto le immagini possiamo dire che il rigore su Floriano c’è. E c’è pure quello su Faiello. Dunque Sfira non sbaglia nulla, tutte giuste le ammonizioni, forse severo il secondo giallo su Mbaye.