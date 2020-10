L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo: «Non siamo ancora pronti per giocare a quattro secondo me, poi vedremo.

Affrontiamo una squadra abituata a lottare in campi di C – avverte l’allenatore gelese – e lo ha dimostrato. Il Palermo deve avere l’obiettivo di vincerle tutte, ma dobbiamo capire che dall’altro lato c’è una squadra abituata a fare certi campionati».





«Mi aspetto miglioramenti, poi di partita in partita vedremo chi è in grado di sostenere i novanta minuti. Non posso permettermi di guardare a lungo termine – prosegue Boscaglia – né posso perdere energie per pensare a chi sta davanti. Dobbiamo essere bravi a guardare una partita alla volta. Saremmo contentissimi di essere a nove punti, ma non è così e dobbiamo rimboccarci le maniche. La squadra sta migliorando tantissimo, sta bene di testa e sa che queste cose nel calcio succedono. Quello che sta succedendo a noi fa parte della normalità delle cose».

«Non esiste che una squadra di calcio faccia vedere gli allenamenti, non va bene scrivere tutto ciò che facciamo nei minimi particolari.

Perché altrimenti si dà un aiuto agli avversari, se vogliamo bene al Palermo è meglio non parlarne. Abbiamo cercato di risolvere delle situazioni legate al campo di Carini, che risolveremo al più presto mettendo del materiale, per il resto ci sono allenamenti da vedere e altri da non vedere».