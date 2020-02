L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la preparazione del Licata in vista della sfida col Palermo. Un solo dubbio per il tecnico giallobù Giovanni Campanella: è incerta, infatti, la presenza del portiere, palermitano purosangue, Giuseppe Ingrassia che non è ancora perfettamente guarito da una botta alle costole che lo ha costretto a saltare la sfida di domenica scorsa contro il Savoia. Lo staff sanitario deciderà solo stamattina l’utilizzo o meno del giocatore che con la maglia della Primavera del Palermo e sotto la guida proprio di Pergolizzi ha vinto lo scudetto di categoria. In campo l’attaccante Antonio Cannavò e i centrocampisti Civilleri e Doda. Assente l’infortunato Dama. «È chiaro – commenta Campanella che dobbiamo scendere in campo per dare il massimo e cercare di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. L’augurio è che sia una giornata di sport e che vinca il migliore».