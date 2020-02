L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo, un derby che manca dal novembre del 1990. Anni in cui le due squadre giocavano tra i professionisti. All’andata i rosa si imposero per 2-0 (reti di Modica e Favo su punizione), portando avanti la loro cavalcata per la promozione. Alla«Favorita», al ritorno, finì in parità, senza marcature. In totale, inclusa la sfida vinta dal Palermo lo scorso 20 ottobre, sono sette i precedenti tra le due squadre, tre dei quali al «Liotta»: tre vittorie rosanero, due pareggi e due successi gialloblù, entrambi in casa e in Coppa Italia di C (uno nel 1984 e uno nel 1987). In campionato, invece, l’unica sfida in terra licatese ha visto trionfare il Palermo.