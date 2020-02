L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla possibile titolarità di Andrea Silipo, attaccante del Palermo. Gol, assist e spirito di sacrificio. Il 2001 giunto a gennaio dalla Roma vuole dimostrare di poter garantire le stesse qualità anche scendendo in campo dal primo minuto, togliendo il posto da titolare all’amico e coetaneo Felici, intoccabile nelle gerarchie di Pergolizzi. Se l’emergenza ha reso difficile azzardare la presenza di due 2001 in campo, le prestazioni di Silipo da subentrato hanno permesso un sorpasso evidente nelle classifiche di gradimento. L’assist a Floriano per il quarto gola Cittanova e il sinistro a giro col Biancavilla hanno soltanto fortificatole certe sul suo conto, fino alla sfida di oggi col Licata, che segnerà il suo esordio da titolare con la maglia del Palermo. Un esordio meritato, ma anche un esordio necessario. Perché Felici, che finora ha saltato solo la trasferta di Palmi (in quel caso Pergolizzi schierò Fallani in porta), rischia seriamente di saltare una delle prossime partite per squalifica. L’attaccante di proprietà del Lecce è diffidato e alla prossima ammonizione dovrà fermarsi, meglio dunque far mettere minuti nelle gambe a Silipo per trovarlo pronto all’occorrenza.