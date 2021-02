L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

La variante inglese è arrivata un mese fa in Sicilia ma non si sarebbe diffusa tra la popolazione. C’è molta cautela su un episodio della variante sudafricana mentre il Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute ha bollato come destituite di fondamento le voci che vedrebbero l’arrivo anche della mutazione brasiliana.





E’ in corso il sequenziamento del genoma del Sars Cov2 per appurarlo. Un prete, tornato da una missione in Africa il 29 gennaio, è stato trovato positivo ed è ricoverato da giovedì all’ospedale di Partinico.