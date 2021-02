L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui vaccini anti-Covid 19 in Sicilia.

La maggior parte dei siciliani potrebbe ricevere il vaccino anti-Covid entro o, al massimo, immediatamente dopo l’estate. Parola del presidente della Regione, Nello Musumeci e dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza:





«Entro l’estate – ha detto Musumeci – contiamo di immunizzare la maggioranza della popolazione. Tutto dipende dalla quantità di vaccino che arriverà nella nostra isola». Il governatore è stato più cauto sulla zona gialla «Aspettiamo i dati di venerdì prossimo, per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi attuali. Inoltre l’assenza di un governo che abbia una prospettiva di gestione dell’emergenza rende più difficile la programmazione per le regioni, in ogni caso dobbiamo completare questa settimana».

La Regione si attrezzerà con nove hub, uno in ogni capoluogo di provincia, che si aggiungeranno ai 65 punti vaccinali già presenti. A Palermo il quartier generale delle vaccinazioni sarà alla Fiera del Mediterraneo.