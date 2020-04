L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui dati negativi relativi ai rimborsi in Sicilia. Dalla prossima settimana la metà del personale impegnato nelle pratiche della cassa integrazione tornerà «in sicurezza» a lavorare in ufficio. La Regione cerca così di dare un’accelerata alla partenza lumaca nel disbrigo e invio all’Inps delle oltre 37 mila pratiche che riguardano circa 150 mila lavoratori siciliani, rimasti a casa e senza reddito per le misure di contenimento contro il diffondersi del Covid19. Un ritardo che ha relegato – e relega ancora – la Sicilia tra le ultime regioni in Italia per numero di assegni pagati per la cigs, relativa al mese di marzo e prevista dal decreto Cura Italia anche per le aziende con un solo dipendente. Il presidente Musumeci se l’è presa con la burocrazia regionale che «non era assolutamente pronta neanche per 50 mila richieste, figuriamoci per 150 mila». Musumeci ha chiesto scusa a chi ancora attende il pagamento, ma non è bastato per calmare le polemiche che si sono trasformate in scontro tra Regione e sindacati sulle colpe di questo forte ritardo rispetto al resto del paese.