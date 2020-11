L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione epidemiologica della Sicilia, situata nella fascia 2, ad un passo dalla situazione più critica.

Sono soltanto nove le aziende che Palazzo d’Orleans dovrà contattare per realizzare entro gennaio altri 253 posti di terapia intensiva e 318 di terapia sub intensiva.





La fetta più grossa dei 52 milioni andrà ad aziende non siciliane: nel Palermitano sono previsti appalti per 13 milioni e 91 mila euro che andranno alla Conpat scarl, nel Catanese i 10,8 milioni sul tappeto andranno al consorzio di imprese Stabile Valore Assoluto, mentre il consorzio Stabile Costruendo si è aggiudicato i 6 milioni stanziati per Messina.