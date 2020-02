L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. La difesa bunker e Sforzini sono le armi in più di Pergolizzi. Fuori casa la retroguardia del Palermo è da record, soltanto due gol subiti e uno è stato anche un’autorete (quella di Crivello contro il Biancavilla). Numeri spaventosi per la Serie D ma anche per le altre categorie. E’ da qui che il Palermo ripartirà per affrontare la Cittanovese, in una partita che si annuncia insidiosa. Se la difesa non sbaglia un colpo fuori casa, lo stesso si può dire dell’altra arma in più del Palermo. Da quando qualcuno ha detto che era fuori forma e non riusciva a tenere in piedi l’attacco, Sforzini s’è messo a segnare con precisione svizzera. Suo il gol che ha permesso di piegare la resistenza del Marina di Ragusa due settimane fa, sua la doppietta che ha mandato al tappeto l’Fc Messina nel derby polemico di domenica scorsa. Il centravanti ha preso fiducia ed è convinto di potere trascinare il Palermo verso la promozione con i suoi gol.