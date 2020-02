L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. Cinque punti di vantaggio sono pochi per rilassarsi e così il Palermo dovrà cercare di ottenere il massimo dalla trasferta contro la Cittanovese. La partita per i rosanero non è semplice, perché di fronte c’è una squadra che ha niente da perdere. In più il Palermo troverà un ambiente caldo, come sempre avviene quando va in trasferta. Solo che questa volta il clima dovrebbe essere disteso, l’amministrazione locale ha addirittura proposto un gemellaggio con Palermo. In campo, in ogni caso, non ci saranno sconti e la squadra di Pergolizzi farà bene ad affrontare questa sfida con l’atteggiamento giusto sin dal primo minuto. Sottovalutare gli avversari sarebbe un grosso rischio, ma finora il Palermo non l’ha fatto con nessuno ed è certo che non lo farà nemmeno stavolta. La squadra è tornata spietata come quando vinceva sempre e questa forza emerge in trasferta, dove i numeri continuano ad essere record. Se i rosanero continueranno con la media punti tenuta fin qui, è chiaro che la promozione in Serie C non sarà in discussione. L’obiettivo finale passa, però, da partite come questa contro la Cittanovese, una delle tante trappole disseminate sul cammino del Palermo.