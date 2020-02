L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” realizza il punto di giornata nel girone I di Serie D. Il Marsala è all’ultima spiaggia e nel derby contro l’ACR Messina si gioca tantissimo. Questo derby arriva nel momento più delicato, ma è anche vero che gli azzurri si troveranno di fronte un’altra squadra che è in pieno caos. Dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Marina di Ragusa, Zeman jr. ha pensato di dimettersi, poi ha deciso di continuare con un gruppo che però è ai minimi termini e che ha ormai perso fiducia in se stesso. Il Licata cerca i tre punti nella partita trappola contro il Corigliano. Il Troina cerca riscatto in casa del Castrovillari. Il Marina di Ragusa proverà a piegare il Giugliano in una gara complicata ma non impossibile. Al “San Filippo” l’FC Messina contro il Nola. La squadra giallorossa proverà a sbollire la rabbia per il derby perso a Palermo. In casa anche il Biancavilla che è in un limbo, gli etnei aspettano il fanalino Palmese, la vittoria è d’obbligo. Trasferta insidiosa per l’Acireale che va a fare visita al San Tommaso. Completa la 23ª giornata la sfida fra il Roccella e il Savoia.