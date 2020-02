L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Cittanovese e Palermo. Pergolizzi ha una tentazione forte: schierare l’attacco “over” con Floriano, Sforzini e Ficarrotta. Ciò implicherebbe il mancato utilizzo dall’inizio di Felici o Silipo, con Fallani (2001) che prenderebbe il posto di Pelagotti. L’interrogativo non è solo tattico, come ha spiegato Pergolizzi: «Da valutare le condizioni di Crivello e Peretti, per schierare i tre over davanti. Il difficile deve venire. Non discuto i risultati durante il periodo di emergenza, però non sono contento delle prestazioni. Gli avversari ormai ci conoscono e potrebbe servire un cambiamento di strategie. La Cittanovese, tra le mura amiche, ha una marcia impressionante». Floriano è un punto fermo, Sforzini si è vestito da protagonista e Ficarrotta chiede strada, dopo i venti minuti scintillanti contro l’FC Messina, ecco il perché della nuova idea offensiva.