L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Francesco Ferraro, allenatore della Cittanovese: «Il Palermo è forte, una corazzata. E’ difficile pensare che si possa trovare in Serie D, vista la storia. Ospitare una formazione così blasonata ci inorgoglisce. Per noi sarà una partita proibitiva, ma scenderemo in campo con la giusta mentalità. Dovremo essere bravi e sbagliare il meno possibile, portando tutti gli episodi a nostro favore. Farò delle scelte per mettere in difficoltà il Palermo. Domani sarà una grande festa, ma anche una buona occasione per riprendere la nostra corsa in campionato».