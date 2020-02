L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su una particolare curiosità. La Cittanovese milita da tre anni in Serie D e si è contraddistinta per aver battuto le squadre leader del campionato, poi promosse a fine campionato. Infatti, nella stagione 2017/2018, la squadra calabrese ha fermato la Vibonese e nella scorsa stagione il Bari di Cornacchini. Un monito per il Palermo a non sottovalutare le motivazioni dei calabresi.