L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su un gesto shock avvenuto nel campionato campano di Eccellenza. Molti ricorderanno lo schiaffo che Delio Rossi rifilò al calciatore serbo Ljajic nel 2021. Questa volta è successo il contrario: è stato un giocatore a prendere a pugni il suo allenatore. A picchiare l’allenatore in questione è stato il figlio del presidente di una squadra che milita nel campionato di Eccellenza campana. E’ successo domenica allo stadio “Giarrusso” di Quarto, cittadina a nord di Napoli, durante la gara Nuova Napoli Nord-Pomigliano. Al 75′ l’allenatore della squadra di casa Nicola Ferrara, per recuperare lo svantaggio, ha deciso di inserire Liccardi al posto di Carmine Sinigaglia Junior. Decisione non gradita dal calciatore, che ha prima insultato il tecnico per poi spintonarlo “alle spalle e al volto, facendolo indietreggiare fino a sedere in panchina, colpendolo infine con pugni in pieno volto”. Sei giornate di squalifica inflitte al giocatore e alla fine il tecnico è stato esonerato.