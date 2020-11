L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul DPCM in arrivo.

Il Governo sta valutando l’ipotesi di zone rosse mirate nelle aree dove il virus circola di più, i governatori sono divisi tra chi auspica misure uniformi a livello nazionale e chi invece vorrebbe il proprio territorio esentato dalla chiusura.





Si valuta la didattica a distanza estesa anche alla seconda e terza media. La novità più importante sarebbe quella del coprifuoco alle 18: tutti a casa per quell’ora in tutta Italia, tranne per motivi di lavoro o di salute o di estrema necessità. Stop agli spostamenti tra regioni e si pensa anche alla chiusura dei centri commerciali nei week-end.