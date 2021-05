L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Saranno tre le regioni in zona bianca: per gli oltre 3 milioni di abitanti di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna cadranno tutte le restrizioni ad eccezione del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina e fermo restando l’adozione dei protocolli di sicurezza previsti per i differenti settori.





Si consolida anche il calo dell’incidenza che per la prima volta da mesi è sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti a livello nazionale e in 12 regioni e nella provincia di Trento.