L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inizio della Fase 2. Riaprono manifattura, costruzioni, commercio all’ingrosso legato ai settori in attività. Bar e ristoranti potranno riprendere l’attività solo con la consegna a domicilio o con l’asporto. Saranno consentite visite «per incontrare i congiunti», pur rimanendo il divieto di assembramenti. Per congiunti si intende «i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura comunanza di vita e di affetti», dunque coppie di fatto, indipendentemente dal sesso. Sono esclusi gli amici. Gli spostamenti per i motivi consentiti sono permessi solo nella stessa regione di residenza. Non è consentito recarsi nella seconda casa. Lo è solo se si devono fare interventi necessari di manutenzione. Ma in Sicilia è possibile trasferirsi nelle seconde case ma a patto di risiedervi per la stagione estiva. Studenti o lavoratori fuorisede, rimasti nelle città di studio o di lavoro, possono rientrare «presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”: ma da lì non potranno poi tornare nella Regione da cui sono partiti. Viene rimosso il limite dell’attività motoria in prossimità alla propria abitazione. Sono consentiti gli spostamenti, anche in auto, per recarsi in un’area specifica. Gli Atenei possono svolgere esami e sessioni per tesi di laurea in presenza, mantenendo le condizioni di distanziamento.