L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della solidarietà che si sta registrando in questi giorni a Palermo. Istituzioni, forze dell’ordine, commercianti e associazioni stanno lavorando in sinergia affinché tutti possano trascorrere serenamente i giorni di Pasqua e Pasquetta – scrive il quotidiano -. Anche i poliziotti di Palermo hanno promosso una raccolta fondi a favore delle famiglie meno abbienti. La cifra di 9 mila euro raccolta è stata divisa in 400 buoni spesa che, con l’aiuto delle associazioni Borgo Vecchio nel Cuore, Donne di Benin City, Fatima, San Giovanni Apostolo Onlus e il Centro Santa Chiara, sono stati distribuiti alle famiglie bisognose dei quartieri Cep, Albergheria e Borgo Vecchio. Al servizio della comunità anche l’Esercito. I militari del Comando in Sicilia, in collaborazione con la parrocchia di San Francesco di Paola, la Caritas e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa, hanno distribuito tre tonnellate e mezzo di generi alimentari a favore di circa 400 famiglie indigenti e uova di Pasqua per i bambini meno fortunati. Anche i piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale dei bambini «Di Cristina» hanno ricevuto un sorriso e il loro uovo di Pasqua. «Nessuno deve essere lasciato solo – dice Sabrina Ciulla, fondatrice di Anirbas -. Abbiamo sempre rivolto uno sguardo a chi è meno fortunato e ancor più dobbiamo farlo ora. Tanta gente non ha nulla e mi ringrazia piangendo quando portiamo loro qualcosa da mangiare. In un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo dobbiamo aiutarci tutti, solo così ne verremo fuori»