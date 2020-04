L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. La crescita dei positivi frena, cresce il numero dei tamponi, dei guariti e anche purtroppo quella dei morti che sono arrivati a 88. In totale ci sono 568 persone Ricoverate e ieri non c’è stato alcun ingresso in terapia intensiva. Nel palermitano infine, i contagi sono cresciuti di 9 unità, da 236 a 245.