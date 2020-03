L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme Coronavirus. È accaduto ieri mattina all’Istituto superiore Ettore Majorana di Palermo. Un docente ha letto i dettagli del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui chi proviene dalle regioni e dai comuni interessati dalla diffusione del virus Covid-19 deve segnalarlo all’Asp, e alcuni studenti, preoccupati, hanno raccontato di avere incontrato un ex allievo che proveniva proprio dal Nord Italia. «È stato ammirevole come i ragazzi si siano premurati di informare i docenti di questo episodio – dichiara la dirigente scolastica Melchiorra Greco – Noi abbiamo telefonato ai genitori, che a loro volta hanno contattato il medico curante, che ha rassicurato tutti. È giusto stare attenti, ma valutare sempre i fatti con serenità. A un ragazzo che aveva il raffreddore, invece, per sicurezza abbiamo fornito una mascherina».