L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla città che rimane invasa dai rifiuti, nonostante le disposizioni per arginare l’emergenza Coronavirus. Nella zona di via Libertà e traverse, ma anche al Borgo, nell’area di via Sampolo, in zona porto, il «calendario» del ritiro delle varie frazioni è saltato già dallo scorso fine settimana. Il risultato è una condizione di sporcizia diffusa che pian piano alla Rap, pur con tutti i limiti segnalati, stanno cercando di tamponare. «Entro stanotte (ieri, ndr) contiamo di recuperare il pregresso», dice l’amministratore unico Giuseppe Norata. Che dà anche una buona notizia: l’azienda ha reperito le mascherine con filtro per gli addetti alla raccolta, che potranno lavorare così in sicurezza. «Vorrei sottolineare che gli operatori ecologici in questo momento sono sul fronte allo

stesso livello che quelli sanitari. E dunque è doveroso occuparci della loro tutela, dotandoli dei dispositivi che li proteggano e che, con grande difficoltà, abbiamo finalmente recuperato».