L’emergenza Coronavirus ha difatto chiuso la gente in casa viste le norme restrittive previste dal decreto del premier Conte. Inoltre la psicosi da virus ha praticamente svuotato le corsie del Pronto Soccorso, che sono desolate. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione su questo particolare aspetto, molte persone stanno disertando le aree di emergenza che di solito rappresentano la prima risorsa per chi lamenta qualche malessere. Da quando è iniziata l’epidemia ci sono stati pochissimi pazienti in attesa al Civico, un po’ di più per quanto riguarda Villa Sofia, Cervello e Policlinico, mentre il Buccheri La Ferla non ha avuto nessuna flessione. «Abbiamo riscontrato un crollo dei codici meno impegnativi – spiega il direttore sanitario del Policlinico, Giovanna Volo – ma adesso sembra che le cattive abitudini stiano ricominciando. Da noi vengono soprattutto persone con patologie cardiologiche e vascolari ma anche anziani che in casa cadono e si fratturano soprattutto gli arti inferiori». In tutti gli ospedali, su indicazione dell’assessorato regionale alla Salute, sono stati sospesi i ricoveri programmati garantendo solo quelli urgenti provenienti dal Pronto soccorso e quelli rivolti ai malati oncologici in maniera da offrire più spazio possibile ai positivi da Coronavirus nel caso di un picco di contagi che, per fortuna, è rimasto finora solo come ipotesi. Con il risultato, ad esempio, che al Buccheri La Ferla ci sono una quarantina di posti non utilizzati mentre «il Pronto soccorso generale ha avuto circa il 35 per cento di visite in meno – afferma il direttore sanitario Gianpiero Seroni – con una prevalenza di prestazioni in traumatologia. Invece in quello di ostetricia non c’è stata grande flessione perché, oltre all’assistenza alle donne durante la gravidanza, abbiamo continuato a trattare le patologie oncologiche e tutta la parte diagnostica».